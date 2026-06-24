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Terracomunica, oggi a Palazzo dei Consoli l'esploratore Alex Bellini

Sold out a Gubbio per il talk di Alex Bellini, l’evento in programma oggi alle ore 19.30, a Palazzo dei Consoli – Sala dell’Arengo, nell'ambito del festival Terra Comunica.

Sold out a Gubbio per il talk di Alex Bellini, l’evento in programma oggi alle ore 19.30, a Palazzo dei Consoli – Sala dell’Arengo, nell'ambito del festival Terracomunica. Terracomunica prosegue la sua riflessione sui confini e sulla sostenibilità sociale con ulteriori incontri che portano lo spettatore a riflettere sul suo modo di condividere  e vivere la propria vita. Alex Bellini è esploratore, divulgatore ambientale e speaker italiano, conosciuto a livello internazionale per le sue spedizioni estreme in solitaria e per i progetti dedicati alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sull’impatto dell’uomo sull’ambiente. Nel suo intervento “Nessun uomo è un’isola”, Bellini propone una riflessione sul valore delle relazioni e sull’importanza della dimensione collettiva in un’epoca fortemente orientata all’individualismo e alla performance personale. Giovedì 25, con “Note raccontate – Musica, racconti, poesie”, il concerto di Luca Francioso è una narrazione del presente. «Conosco bene i miei limiti, ma non ne pongo mai ai miei sogni»: così Luca Francioso definisce il proprio percorso umano e artistico. Musicista, scrittore e grafico, l’artista calabrese, veneto d’adozione, presenterà il nuovo album “5.0”, pubblicato il 23 maggio scorso. Il disco raccoglie quattordici brani scelti dalla sua ampia e variegata discografia, insieme a un inedito. Attraverso frammenti del proprio passato, Francioso costruirà un racconto sincero del presente, alternando composizioni per chitarra acustica fingerstyle e canzoni a riflessioni, aneddoti, letture di poesie e racconti. L’amore per l’arte e per la sua forza narrativa sarà il filo conduttore di un evento che va oltre la dimensione del concerto, trasformandosi in un incontro personale e in una testimonianza di vita. L’evento, a ingresso libero, è alle ore 21.00 a Palazzo dei Consoli – Sala dell’Arengo.

Gubbio/Gualdo Tadino
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