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Incidente sulla Terni-Rieti, restano ricoverate 15 persone, 19 già dimesse

Sono 45 le persone complessivamente coinvolte.

Sono 45 le persone complessivamente coinvolte nell'incidente fra un bus navetta, un camper e due auto avvenuto ieri sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina, cinque delle quali, fortunatamente illese, sono state accolte nella notte in una struttura ricettiva di Terni. Lo riferisce la Prefettura ternana, confermando che le persone decedute risultano sei mentre i feriti, assistiti negli ospedali di Terni, Foligno, Spoleto, Perugia, Rieti e Roma, sono 34 di cui 19 sono stati già dimessi. Restano al momento ricoverate 15 persone. Immediatamente dopo il grave incidente stradale, la prefetta Antonietta Orlando, aveva convocato il Centro di coordinamento soccorsi. Rimane attivo presso la Prefettura il numero unico 0744.480458, strettamente riservato ai parenti delle persone coinvolte nell'incidente, al quale risponderà la Direzione Salute della Regione Umbria, con la finalità di fornire ogni utile informazione. "Sento di dover ringraziare personalmente tutti coloro che sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente impegnandosi nei soccorsi, in particolare le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, il personale sanitario, il Comune di Terni e la Regione Umbria, nonché i rappresentanti delle Istituzioni che hanno prontamente partecipato al Centro di coordinamento soccorsi convocato in Prefettura", ha affermato la prefetta. "Un particolare plauso - ha aggiunto - va al personale dei presidi ospedalieri che hanno fornito pronta assistenza sanitaria ai numerosi feriti coinvolti nel drammatico incidente. Esprimo il mio personale cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, condividendo il lutto con sincera partecipazione. Ai feriti auguro una pronta e completa guarigione".

Perugia
03/08/2026 13:35
Redazione
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