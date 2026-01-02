Skin ADV

La Befana scende dalla Torre del Popolo ad Assisi

Ospiti dell'evento, l'attrice Liliana Fiorelli e la cantante Elisa Benvenuto.

La Befana scenderà dalla Torre del Popolo ad il 6 gennaio, con l'animazione che vedrà protagoniste l'attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, direttamente dal talent show "Tu sì que vales". L'evento - promosso dal Comune, in collaborazione con Unpli Umbria e il Gruppo speleologico Cai di Foligno - si terrà a partire dalle ore 16.30, nella piazza del Comune. Ad aprire lo spettacolo sarà Elisa Benvenuto, cantautrice pop-soul, amante del blues e del jazz, che ad appena 16 anni ha conquistato le semifinali nel programma di canale 5. La giovane artista, di origini assisane, proporrà una scaletta di brani e presenterà il suo nuovo singolo "Nuvole blu", emozionante preghiera in musica scritta insieme all'autore e compositore milanese Daniele Piovani, che invita alla pace e alla solidarietà. Sul palco, come detto, anche l'attrice Liliana Fiorelli - reduce dal successo delle serie "L'appartamento - Sold out" (RaiPlay) e "Non ci resta che il crimine - La Serie" (Sky), oltre che da diversi film e spettacoli teatrali - che sarà voce narrante dell'evento. Il clou sarà intorno alle 17.30, con la discesa della Befana dalla cima della Torre del Popolo, simbolo di Assisi, con in dono una calza per tutti i bambini. In attesa dell'Epifania, tante iniziative in questi giorni nella città, fra presepi viventi, visite guidate ai musei, escursioni sul monte Subasio, mercatini e attrazioni natalizie. In particolare, dal 2 al 5 gennaio va in scena DeMusicAssisi Winter Edition, festival che rende popolare la musica medievale. Il 3 gennaio, alle ore 18.00 nell'abbazia di San Pietro, concerto gospel con "The Women of God", formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo - proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo - propone grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Programma completo degli eventi del Natale ad Assisi su www.visit-assisi.it

Assisi/Bastia
02/01/2026 11:51
Redazione
