La Ermgroup San Giustino vince il trofeo Gruppo Lupi

La ErmGroup San Giustino supera per 3-1 la Era Volleyball Project di Pontedera al palasport di Fucecchio, nella gara in programma sabato 2 ottobre e si porta a casa il primo trofeo della stagione, messo in palio dal Gruppo Lupi e peraltro anch’esso alla prima edizione. Contro una delle avversarie che affronteranno nel girone F del campionato di Serie B maschile, i biancazzurri si sono presentati privi di Agostini, Bartoli e Stoppelli e il tecnico Bartolini ha schierato una iniziale formazione base, confermando il 6+1 di mercoledì scorso con la diagonale Sitti-Cipriani, la coppia centrale Muscarà-Cesaroni, a lato Conti e Skuodis e libero Marra. Ma siccome è tempo di esperimenti, nel prosieguo sono entrati anche Zangarelli, Daniel e Cioffi, perché è importante che tutti riescano a prendere confidenza con il campo di gioco. Grazie anche a una migliore condizione di preparazione, la ErmGroup ha nettamente dominato i primi due set, aggiudicandoseli con i parziali di 25-16 e 25-12, poi nel terzo un piccolo calo di attenzione ha restituito fiducia ai toscani, che si sono imposti per 25-13 e nel quarto, l’unico veramente combattuto, sono tornati Sitti in regia e Marra libero e, nonostante qualche sbavatura, la vittoria è arrivata ai vantaggi sul 27-25. “Mi è piaciuto l’atteggiamento positivo e combattivo del gruppo – ha detto il diesse Goran Maric – ed è stata una buona occasione per mettere a fuoco il campionato, con la differenza che stavolta abbiamo incontrato una toscana. Ringrazio la società Evp di Pontedera per la squisita ospitalità e per averci invitato anche alla conviviale post partita”.

Città di Castello/Umbertide

03/10/2021 18:57

Redazione