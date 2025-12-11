La Fiamma Olimpica a Gubbio e Città di Castello

12.000 chilometri in 63 giorni toccando tutte le 110 province d'Italia, per un'itinerario studiato proprio per rendere omaggio al grande patrimonio storico-culturale del BelPaese. E tra Lunedi 8, martedi 9 e mercoledi 10 Dicembre la fiamma olimpica, simbolo dei XXV giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, ha attraversato tredici comuni dell'Umbria da Orvieto e Terni passando per Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello e Assisi fino a Perugia. E nella mattinata di mercoledi 10 Dicembre ecco il passaggio a Gubbio, in mezzo a tantissime persone che hanno accolto per le vie il simobolo olimpico: dal Cimitero centrale di Gubbio, la fiamma ha percorso via di Porta Romana, via Dante, Corso Garibaldi, via della Repubblica, Piazza 40 Martiri, via del Teatro Romano, via Paruccini e via Leonardo da Vinci. I tedofori, ben 19 ad alternarsi con la fiamma lungo il tragitto eugubino, hanno proseguito da via della Repubblica per le scalette di via Lucarelli, via XX Settembre, viadei Consoli, Fontana del Bargello e via Baldassini fino in via della Repubblica. Il sindaco Vittorio Fiorucci e l’assessore allo sportCarlotta Colaiacovo hanno accolto la Fiamma Olimpica in Piazza Grande, con grande partecipazione anche gli alunni delle Scuole Elementari. E poi il trasferimento a Città di castello, anche qui in mezzo a tanta gente che ha abbracciato il passaggio della fiamma: dal PalaJoan fin dentro il centro storico, dove il sindaco Luca Secondi ha accolto la comitiva insieme all’assessore allo Sport Riccardo Carletti, alla giunta e al consigliere comunale delegato alle attività sportive Fabio Bellucci. Dopo aver accarezzato le mura urbiche provenendo da viale Vittorio Veneto e da viale Franchetti, attorno alle ore 11.30 i tedofori hanno imboccato corso Vittorio Emanuele per raggiungere piazza Matteotti in un tripudio di colori e musica, con tanti sportivio e assocaizioni cittadine presenti diannzi sotto l’albero di Natale che rende ancor più magica l'artmosfera nella piazza tifernate. Dopo il breve saluto alla città, il corteo della fiamma olimpica è ripartito scendendo lungo il rione San Giacomo e ha percorso la città in direzione di Riosecco, infilandosi tra gli spettatori e i bambini delle scuole a bordo strada per poi uscire dal capoluogo in direzione di Arezzo e infine Siena, tappa finale di giornata. Il tragitto prevede tappe e date iconiche, tra cui Napoli a Natale e Bari per capodanno. Il 26 gennaio, la fiamma tornerà a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla cerimonia d’apertura del 1956, per concludere il suo percorso a Milano con l'ingresso allo stadio San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/12/2025 09:59

Redazione