Skin ADV

Meteo, l'anticiclone riporta l'estate con punte fino a 34 gradi

Caldo fino al week end ma la prossima settimana arriva la pioggia.

Un anomalo anticiclone settembrino riporta l'Estate sull'Italia, con punte di 34 gradi centigradi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova fase anticiclonica su buona parte del Paese almeno fino al weekend, con pieno sole e condizioni estive. Nelle prossime ore avremo l'ultimo passaggio instabile al Nord-Est e in Toscana con qualche pioggia più consistente in Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali; si tratterà della coda di un fronte perturbato in transito tra la Baviera e la Slovenia con locali fenomeni intermittenti. Al di là di questa nota instabile, avremo tanto sole e temperature in aumento. Già da mercoledì 17 settembre, le massime toccheranno 33 gradi in Sicilia, 32 gradi anche in Calabria e Puglia, con 30 gradi in Sardegna ed anche a Roma e Terni. La media delle massime di questo periodo per la Capitale è, di solito, circa 25-26 gradi. Giovedì si prevedono 33 gradi a Benevento, Caserta e Terni, 32 gradi a Napoli e Taranto; anche Firenze e Roma saranno 'over 30', con 31 gradi all'ombra. I 30 gradi si raggiungeranno anche al settentrione, in particolare tra Modena e Bologna, ma anche in Alto Adige. Il picco di questa fase calda settembrina sarà raggiunto tra venerdì e sabato con massime di 34 gradi a Benevento, Caserta, Taranto e Terni, 33 gradi a Firenze, Frosinone e Napoli, 32 gradi anche a Lucca, Rieti e Roma. Un caldo pienamente estivo con massime di 6-7 gradi superiori alla media climatica del periodo. Clima soleggiato e caldo fino al weekend, dunque, ma piogge intense e rovesci potrebbero essere in arrivo la prossima settimana, "con quella che in gergo meteorologico viene definita la Tempesta Equinoziale o Tempesta d'Autunno", afferma Tedici. Nel dettaglio: Martedì 16. Al Nord: rovesci sparsi sul Friuli Venezia Giulia, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato e più caldo salvo locali piovaschi in Toscana. Al Sud: sole e caldo. Mercoledì 17. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: cielo parzialmente nuvoloso. Al Sud: sole e caldo. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. Tendenza: domina l'anticiclone, tanto sole e clima estivo.

Città di Castello/Umbertide
16/09/2025 11:02
Redazione
15/09/2025 16:52 | Attualità
Omaggio a Laura Santi, cerimonia alla sala dei Notari
Perugia rende omaggio a Laura Santi, la giornalista malata di sclerosi multipla morta con il suicidio assistito il 21 lu...
Leggi
15/09/2025 15:50 | Sport
Manca sempre meno per “La Granfondo del Montefeltro”: gara di ciclismo tra natura, storia e tradizioni tra Umbria e Marche
E` partito il conto alla rovescia per la “La Granfondo del Montefeltro”: la gara di ciclismo tra natura, storia e leggen...
Leggi
15/09/2025 15:07 | Costume
Gubbio, 8 nuovi ingressi per la Confraternita di Santa Croce della Foce
Si è rinnovata a Gubbio la tradizionale festa dell’Esaltazione della Santa Croce. A promuoverla la Confraternita di Sant...
Leggi
15/09/2025 14:20 | Attualità
Nel Comune di Perugia registrato un caso di Dengue
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha ricevuto una segnalazione di positività agli antico...
Leggi
15/09/2025 14:06 | Attualità
San Giustino: inaugurata la nuova sede AVIS
Un luogo dove solidarietà, salute e cittadinanza attiva si intrecciano ogni giorno. Non solo uno spazio operativo, ma un...
Leggi
15/09/2025 13:24 | Cultura
Lutto nella comunità eugubina: scomparso a 83 anni Carlo "De Bino" Nardelli, capodieci di Brocca di Sant'Ubaldo nel 1967 e Secondo Capitano della Festa dei Ceri 1998
Lutto nella comunità eugubina: è venuto a mancare all`età di 83 anni Carlo Nardelli, conosciuto da tutti in città come "...
Leggi
15/09/2025 13:21 | Attualità
Il Secondo circolo ‘Aldo Moro’ di Gubbio ha iniziato l’anno nella sede rinnovata
L’anno scolastico del Secondo Circolo ‘Aldo Moro’ di Gubbio ha preso il via nella sede recentemente rinnovata con il sem...
Leggi
15/09/2025 12:39 | Politica
Gualdo Tadino, trasferimento Centro "Il Germoglio". L'opposizione chiede risposte e chiarezza
A Gualdo Tadino i gruppi di opposizione Forza Italia e Rifare Gualdo chiedono risposte sul trasferimento del Centro Soci...
Leggi
15/09/2025 11:36 | Cronaca
Un morto su auto fuori strada nella zona di Umbertide
Un uomo è morto dopo che l`auto della quale era alla guida è finita fuori strada lungo la strada statale 3Bis, in locali...
Leggi
15/09/2025 11:15 | Attualità
'Massiccia' adesione allo sciopero del trasporto locale in Umbria
Parlano di una "partecipazione massiccia" allo sciopero del trasporto pubblico locale in Umbria, Filt-Cgil e Faisa-Cisal...
Leggi
Utenti online:      510


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv