Montemurro nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Terni

Incarico dal 6 ottobre 2025 fino al 5 ottobre 2028.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari, ha firmato la delibera con cui viene nominato il nuovo direttore sanitario dell'ospedale: si tratta del dottor Domenico Montemurro, che assumerà ufficialmente l'incarico dal 6 ottobre 2025 fino al 5 ottobre 2028. Il dottor Montemurro, specialista in medicina interna con indirizzo d'urgenza, vanta un'ampia esperienza clinica e gestionale maturata in diverse realtà ospedaliere del Veneto, tra cui le direzioni mediche degli ospedali di Monselice e Piove di Sacco, oltre a incarichi presso le strutture di Vicenza, Adria, Camposampiero e Padova. La sua carriera è caratterizzata da un forte impegno nella programmazione sanitaria, nella governance clinica e nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi, con particolare attenzione alla gestione del rischio e alla formazione manageriale. Ha conseguito diversi master di II livello, tra cui in patologia cardiovascolare, Clinical Governance in Medicina Interna e Health Economics and Management, oltre ad aver frequentato corsi specialistici in Lean Management e Gestione del rischio secondo la ISO 31000:2018. Attualmente è impegnato in un Master Executive in Competenze per l'Health Technology Assessment. È stato componente di gruppi di lavoro regionali e nazionali su temi cruciali come le dimissioni protette e l'organizzazione delle reti cliniche, ed è autore e coautore di numerosi studi scientifici in ambito di programmazione sanitaria e organizzazione del lavoro medico. "Al dottor Montemurro - ha dichiarato il direttore generale Andrea Casciari - rivolgo un sincero augurio di buon lavoro . Il suo arrivo rappresenta un valore aggiunto per l'ospedale Santa Maria, grazie alla sua esperienza e professionalità. Sono certo che, insieme, potremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono, con l'obiettivo di migliorare continuamente i servizi offerti ai cittadini e di rafforzare il ruolo del nostro ospedale come punto di riferimento regionale e interregionale. Desidero inoltre ringraziare il dottor Pietro Manzi, che ha svolto il suo ruolo di direttore sanitario con estrema professionalità e umanità, contribuendo in modo significativo alla crescita e al buon funzionamento della nostra azienda".

