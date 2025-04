I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nel Comune di Nocera Umbra in località Ville Santa Lucia, quasi al confine con le Marche, per il recupero di un mezzo pesante che in fase di manovra era andato fuori strada su terreno sdrucciolevole rimanendo pericolosamente in bilico. È stato necessario l'intervento dell'autogrù dei VVF dalla sede centrale di Perugia. Le operazioni di recupero sono stato delicate e laboriose e si sono concluse nel tardo pomeriggio odierno

Gubbio/Gualdo Tadino

02/04/2025 19:42

Redazione