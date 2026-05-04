Partito da Gualdo Tadino il tour di presentazione della Guida di Repubblica

E’ iniziato da Gualdo Tadino nella giornata di domenica 3 maggio il tour di presentazione della Guida di Repubblica “Francesco: Umbria, Toscana, Lazio, Marche. I luoghi del Santo 800 anni dopo”. Per la speciale occasione è stata scelta una location ad hoc unica come la Chiesa monumentale di San Francesco, che ha visto il Direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, il Sindaco del Comune di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, Mons. Felice Accrocca, ed il docente di Studi francescani dell'Università degli Studi di Perugia, Stefano Brufani presentare il prezioso volume dedicato al legame tra San Francesco e i luoghi del Centro Italia che conservano le tracce del suo passaggio. “Siamo orgogliosi – ha detto Giuseppe Cerasa, Direttore delle Guide di Repubblica - di dare il via da Gualdo Tadino a questo tour di presentazione che tocca luoghi d'interesse e tracce di spiritualità diffuse tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Questa guida nasce dalla nostra esperienza trentennale per offrire un’opportunità di scoperta attraverso il silenzio, i cammini e il francescanesimo. Non si tratta solo di informazioni turistiche, ma di vere e proprie emozioni dello spirito; la bellezza delle foto e l'architettura dei luoghi che visitiamo sono la dimostrazione di come la figura di Francesco sia ancora capace di emozionare profondamente a distanza di secoli”. “È un vero onore e privilegio – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti – ospitare oggi nella nostra città la presentazione di questa guida. Si tratta di uno strumento straordinario di conoscenza dedicato alla figura di San Francesco e ai luoghi da lui percorsi, tra i quali figura anche Gualdo Tadino, con la suggestiva chiesa monumentale di San Francesco, che oggi fa da cornice a questo significativo appuntamento. Desidero ringraziare il Direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, e l’intera redazione per aver scelto Gualdo Tadino come sede del lancio di questo importante e prezioso volume”. Non fu una accoglienza gentile quella che i gualdesi riservarono al Santo di Assisi. Il giovane Francesco, ancora in abiti secolari, giunse infatti a Gualdo Tadino per predicare alla comunità, ma ricevette in cambio l'aperta ostilità di una comunità che arrivò a considerarlo pazzo. Il legame di San Francesco con Gualdo mutò radicalmente intorno al 1212: la comunità, convertita e illuminata, gli permise di insediare i Frati Minori. Nel 1315 venne poi inaugurata la chiesa monumentale di San Francesco, luogo sacro che ha ospitato la presentazione della Guida di Repubblica “Francesco: Umbria, Toscana, Lazio, Marche. I luoghi del Santo 800 anni dopo”. Sulla figura di San Francesco si è concentrato l’intervento del Vescovo, Mons. Felice Accrocca che ha attualizzato la figura del Santo alla luce delle sfide contemporanee: “San Francesco è un personaggio di grande attualità perché il suo vissuto, profondamente radicato nel Vangelo, è intrinsecamente trasgressivo rispetto a una società che oggi preferisce mostrare i muscoli. In un contesto mondiale dove alla forza del diritto si sta sostituendo il 'diritto della forza', Francesco diventa un segno di contraddizione drammaticamente necessario. Non abbiamo bisogno di manifestazioni di potenza, ma di solidarietà e di una crescita della coscienza critica”. Il volume “Francesco: Umbria, Toscana, Lazio, Marche. I luoghi del Santo 800 anni dopo”, è realizzato in collaborazione con Regione Umbria, Regione Toscana, Comune di Foligno, Comune di Greccio, ArtWork-Forme di Cultura e St. Francis' Ways, ed è disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano) e online su repubblicabookshop.it/GUIDE/, su Amazon e Ibs.

Gubbio/Gualdo Tadino

04/05/2026 10:16

Redazione