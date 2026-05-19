Perugia: giornata conclusiva del progetto di didattica ambientale “Incanto Riciclus”

Si è svolta questa mattina a Perugia, presso l’Auditorium di San Francesco al Prato, la giornata conclusiva del progetto di didattica ambientale “Incanto Riciclus”, promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune di Perugia e rivolto alle scuole del territorio. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 500 studenti ed è stata realizzata alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Perugia David Grohmann, dell’Assessora alla Scuola del Comune di Perugia Francesca Tizi, il Consigliere delegato di Gesenu Luciano Piacenti oltre a dirigenti scolastici e insegnanti. Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, “Incanto Riciclus” ha accompagnato bambini e ragazzi in un percorso educativo ideato per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti, attraverso attività coinvolgenti e strumenti creativi capaci di coniugare apprendimento e divertimento. Il progetto ha previsto due percorsi distinti, pensati per adattarsi ai diversi livelli scolastici e offrire contenuti e linguaggi adeguati all’età degli studenti. Per le scuole dell’infanzia è stato proposto “Hocus Sprecus Pocus… e il rifiuto diventa risorsa!”, un viaggio narrativo e interattivo guidato dalla Fata Verdina che, attraverso storie, laboratori e momenti di gioco, ha accompagnato i più piccoli alla scoperta del ciclo dei rifiuti e dell’importanza del riciclo nella vita quotidiana. Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, protagonista del percorso è stato invece il “Mago del Riciclo”, che ha coinvolto bambini e ragazzi con giochi di prestigio, illusioni e momenti spettacolari dedicati al mondo dei rifiuti e alla trasformazione della materia. A seguire, gli esperti formatori ambientali di Gesenu hanno guidato gli studenti in momenti di approfondimento interattivo con quiz, video e attività educative dedicate alla raccolta differenziata e al percorso dei materiali, dal conferimento fino alla loro nuova vita attraverso il riciclo. Il progetto ha inoltre previsto, per le scuole primarie e secondarie, la possibilità di visitare il Polo Impiantistico Gesenu di Ponte Rio a Perugia. Accompagnati da comunicatori ambientali qualificati, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il percorso dei rifiuti e comprendere concretamente cosa accade ai materiali una volta conferiti nella raccolta differenziata. Al termine delle attività, le classi sono state invitate a trasformarsi in veri e propri “maghi del riciclo”, realizzando elaborati creativi tra disegni, racconti, video e manufatti ispirati ai temi della sostenibilità ambientale. I lavori prodotti sono stati protagonisti della giornata conclusiva e hanno valorizzato la fantasia, l’impegno e la sensibilità dimostrata dagli studenti. La mattinata ha infatti rappresentato il momento finale di restituzione del lavoro svolto durante l’anno scolastico: sono stati premiati gli elaborati più originali e significativi, valorizzando l’impegno, la creatività e la consapevolezza ambientale dimostrata dai partecipanti. Il progetto conferma l’impegno di Gesenu e dell’Amministrazione comunale nel promuovere l’educazione ambientale come strumento fondamentale per formare cittadini sempre più consapevoli, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Perugia

19/05/2026 13:14

Redazione