Promano: circa 150 pesci morti rinvenuti sulle sponde del Tevere. Arpa Umbria: "Nessun anomalia, parametri ambientali nella norma". In corso ulteriori verifiche

Nella mattinata di oggi, 4 luglio, ARPA Umbria ha ricevuto una segnalazione da parte di un pescatore riguardante la presenza di numerosi pesci morti nel tratto del Fiume Tevere in località Promano, nel Comune di Città di Castello. Rinvenuti tra i 100 e i 150 esemplari di pesci morti, prevalentemente della specie Barbo, con presenza minore di Cavedani. Campioni di entrambe le specie sono stati prelevati dalla USL 1 e saranno analizzati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche per accertare le cause della moria. ARPA Umbria ha immediatamente avviato la verifica dei dati del monitoraggio continuo del Fiume Tevere: i dati non evidenziano anomalie, e anche i parametri ambientali rilevati sul posto risultano nella norma. Tuttavia, a fini precauzionali, è stato effettuato un campionamento delle acque per ulteriori analisi in laboratorio. La Polizia Provinciale è attualmente impegnata nell’ispezione di ulteriori tratti del fiume e dei suoi affluenti al fine di verificare eventuali altri casi di moria o la presenza di possibili sversamenti illeciti.

Città di Castello/Umbertide

04/07/2025 18:18

Redazione