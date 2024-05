Trofeo Interregionale di pattinaggio "Città di Trevi"

Lo scorso fine settimana, nel Palazzetto dello Sport di Trevi, si è svolto il Trofeo interregionale di pattinaggio artistico a rotelle “Città di Trevi”, che ha visto partecipare la rappresentanza di 14 società di Umbria, Lazio e Toscana e 8 giudici federali FISR. Erano presenti circa 350 atleti nati dal 2007 al 2019 e la squadra trevana si è imposta sulla ASD B-Side Roller Foligno seconda classificata e sulla Asd Roller Fly Academy (VT), terza classificata. L’ ASD Los Angel's Skating Club è nata nel 2007 con lo scopo di portare il Pattinaggio Artistico a Rotelle nel cuore dell'Umbria. Durante la sua attività, che svolge nei comuni di Trevi, Foligno, Campello sul Clitunno, Valtopina, Montefalco e Spoleto, ha visto iscriversi ben 1634 atleti. I ragazzi si allenano in vari posti: presso il Bocciodromo (sede storica), nella palestra di Borgo, sulla pista del centro Sociale Arcobaleno e al Palazzetto dello Sport. Sono previsti corsi per tutte le fasce di età a partire dai 3 anni, garantendo un’ampia gamma di specialità. L’Associazione è attualmente gestita dalla famiglia Ghelli, che mette al centro di tutte le attività il piacere di stare insieme e l’importanza dello sport, inteso come disciplina e cura di sé.

Foligno/Spoleto

21/05/2024 17:31

Redazione