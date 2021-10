Umbertide chiude la preseason vincendo a Civitanova Marche

Clima di campionato nell’aria. A Civitanova Marche nell’ultimo test della preseason è stata partita vera contro le padrone di casa. Una sorta di antipasto di ciò che dovrà affrontare da Domenica prossima la formazione di coach Staccini (vs Vigarano in casa). Tornando alla partita contro le marchigiane, Umbertide ha faticato a trovare il giusto ritmo dovendo inseguire per tre quarti, prima di affondare il colpo vincente nel quarto decisivo. Ancora una volta sugli scudi la capitana Federica Giudice, sempre più vicino ai suoi standard di gioco e autrice di ben 16 punti a referto. In doppia cifra anche Pompei con 12.

Queste le parole di coach Staccini: “Un ultimo ancora utilissimo test precampionato contro una squadra che gioca sempre con grande energia e intensità. Come mercoledì abbiamo fatto fatica a trovare il giusto ritmo di gioco, sopratutto difensivamente, poi siamo cresciute facendo vedere buone cose”.

Città di Castello/Umbertide

04/10/2021 07:44

Redazione