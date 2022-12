Umbertide, tutto pronto per il Natale 2022: gli eventi in programma

E' tutto pronto per il Natale 2022 ad Umbertide. Dall'8 dicembre fino all'Epifania la città e tutto il suo territorio ospiteranno momenti di comunità, spettacoli, mostre, concerti, presentazioni di libri per far vivere il periodo natalizio in piena sicurezza dai più piccoli, ai grandi e a tutte le famiglie. Il tutto è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l'Amministrazione Comunale con commercianti, associazioni e aziende del territorio.

Il ricco programma di iniziative che si svolgeranno a Umbertide nei mesi di dicembre e gennaio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Tevere del Municipio alla presenza del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Annalisa Mierla e dell'assessore alla Cultura, Sara Pierucci. Il responsabile del V Settore Simonetta Boldrini, la responsabile locale della Cooperativa Asad Monica Nanni, il direttore operativo di Energia Etica Federico Finocchi, rappresentanti di associazioni e commercianti del territorio.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna “Il Villaggio di Babbo Natale”. L'8 dicembre e nei fine settimana fino al 18, all'esterno e all'interno dell'antica Rocca medievale i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in un magico percorso pieno di sorprese dedicato al Natale. L'evento è organizzato dal Comune di Umbertide insieme alla Cooperativa sociale Asad e l'associazione Gruppo Volontari Umbertide in collaborazione con Energia Etica. I pomeriggio saranno accompagnati dalle letture dell'associazione genitori “Insieme per...” e dal gruppo “Hobbisti allo sbaraglio”.

Si comincia l'8 dicembre alle 16 con l'inaugurazione di “Presepe d'Autore” lungo via Garibaldi, per poi proseguire alle 16.30 con l'apertura ufficiale del Villaggio di Babbo Natale alla Rocca e alle 17 con l'accensione dell'Albero di Natale di piazza Matteotti.

Nei pomeriggi dell'8 e del 17 dicembre, nell'ambito del progetto “Valle dei Sapori” finanziato dal GAL Alta Umbria, sono previste degustazioni e merende per i bambini con prodotti forniti da produttori locali che verranno proposte all'interno della Piattaforma.

Il Gruppo Volontari Umbertide insieme ai commercianti di Piazza Michelangelo in collaborazione con le Pro Loco di Umbertide e Pierantonio hanno dato il via al calendario natalizio domenica 4 dicembre. Dopo la Sono previste altre due date per il venerdì 9 e 16 dicembre.

Per tutta la giornata di domenica 11 dicembre la Pro Loco di Pierantonio organizza i “Mercatini di Natale 2022”. Il ricavato dell'evento cui ricavato sarà devoluto alla scuola primaria di Pierantonio.

Sempre l'11 presso il teatro della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” Silvano Conti presenterà la sua opera “Le piripizzie de Pinocchio-Bambuccino della Fratta”.

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 si svolgerà il Concerto di Natale della Scuola di Musica “I Concertisti” diretta dal Maestro Gianfranco Contadini, inserito all'interno della rassegna “Natale in Umbria e Toscana” del Museo Diocesano di Città di Castello. Sempre sabato, alle 17.00, a Santa Croce verrà presentato il libro “Ellis Island: Diritto di cittadinanza” del professor Fabrizio Ciocchetti

Sempre il 17 dicembre dodici Babbi Natale in Vespa a partire dalle 17.30 arriveranno in piazza Matteotti per consegnare caramelle ai più piccoli. L'evento è organizzato dall'associazione Don Chisciotte.

La sera stessa nella Valle del Niccone arriverà un albero di Natale da record, ovvero “L'Agrialbero” fatto con i mezzi agricoli degli abitanti della vallata.

Il 21 dicembre dalle ore 19.00, è fissato il Saggio-Concerto di Natale della Nuova Scuola Popolare di Musica del Maestro Ivano Rondoni presso Museo di Santa Croce.

Sempre il 21 grande spettacolo a Pierantonio: dopo i canti natalizi dei bambini della scuola primaria,spettacolo tutto dedicato di più piccoli con l'arrivo di Babbo Natale con la sua slitta mentre dal cielo... nevicherà. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Pierantonio e dai genitori dei bambini.

Il 22 dicembre la Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini torna con il tradizionale Concerto di Natale presso la Chiesa di San Francesco dove sarà accompagnata dal coro delle scuole elementari e medie del territorio.

Il 24 dicembre, torna la Babbo Natale Band della Banda Città di Umbertide che allieterà il pomeriggio della Vigilia di Natale con musiche natalizie.

Il 26 dicembre alle ore 15.00 al Museo di Santa Croce è fissato il Concerto di Natale della Chorus Fractae “Ebe Igi” diretto dal Maestro Paolo Fiorucci.

Venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, nel centro della città tante Befane invaderanno piazza Matteotti e le vie circostanti e regaleranno caramelle ai bambini presenti. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Don Chisciotte.

Per tutto il periodo invernale alla Rocca-Centro per l'Arte Contemporanea sarà possibile ammirare la mostra “La Fratta di Adriano” dedicata ad Adriano Bottaccioli, ideata da Paolo Ippoliti è organizzata dalla Università della Terza Età di Umbertide, dall'Accademia dei Riuniti e da alcuni amici dell'artista umbertidese

In tutti i fine settimana del mese di dicembre, dall'iniziativa dell'associazione commercianti “Don Chisciotte” il centro storico sarà illuminato con cascate di luci e dalle suffuse luci di candele che saranno allestite all'esterno di ogni negozio di piazza Matteotti e delle altre vie del centro storico.

Fino al 7 gennaio sulle facciate dei palazzi storici di via Garibaldi torna la terza edizione della mostra a cielo aperto “Presepe d'Autore”. L'esposizione è promossa dal Comune di Umbertide e di commercianti di via Garibaldi con il sostegno di Confcommercio Umbertide. Sono esposte le opere di 40 artisti: Simona Costa, Vera Tamburini, Lorenzo Ceccarelli, Martina Monini, Ivano Puletti, Vittorio Picchio, Debora Marinari, Giacomo Pucci, Paola Suvieri, Giuliana Baldoni, Massimo Fusconi, Andreina Vannuzzi, Sandro Epi, Antonio Renzini, Laura Rossi, Elena Freddio, Angela Greco, Valeria Andreani, Simona Fumanti, Matteo Ciampica, Sergio Pergolini, Lorenzo Luchetti, Francesca Matteucci, Mirko Guardabassi, Paola Panzarola, Fabrizio Capaccioni, Lucia Bonucci, Giada Sonaglia, Kathleen Mack, Fu.Bo. Club, Vittorio Guerri, Silvia Paradisi, Posy Abbot, Fabio Fondacci, Daniela Damiani, Eleonora Pintani, Palmiro Fondacci, Filippo Bonucci.

Sono inoltre previste le aperture del Museo di Santa Croce oltre nelle date ordinarie del venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 anche, come aperture straordinarie nei giorni di Giovedì 8 dicembre, lunedì 26 dicembre; è inoltre prevista l'iniziativa “Le Meravigliose storie del Museo” con visite guidate al Museo di Santa Croce tutte le domeniche mattina e tutti i giorni festivi del periodo natalizio dalle ore 11 alle ore 16.

“E' un Natale particolare – ha affermato il sindaco Luca Carizia - in cui si sente il peso degli aumenti dell'energia, ma abbiamo fatto di tutto per regalare un periodo natalizio denso di iniziative che possano creare l'atmosfera adatta ad uno dei momenti più belli dell'anno per gli umbertidesi di tutte le età, soprattutto ai più piccoli che vivono questi giorni con la spensieratezza che solo i bambini possono avere . Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma del Natale 2022, con l'augurio che si possano vivere tutti insieme questi momenti di festa e di condivisione”.

“Quest'anno – ha detto il vicesindaco Annalisa Mierla - non potendo puntare sull'illuminazione a causa dell'aumento dei costi dell'energia abbiamo incentrato tutte le nostre forze su un calendario di eventi bello e di qualità che possa far sentire lo spirito natalizio a tutti gli umbertidesi. La cosa speciale di tutto ciò è solo una: la rete creatasi tra le associazioni e i commercianti. Non era scontato. Il tessuto del terzo settore qui ad Umbertide è semplicemente eccezionale e l’Amministrazione deve porre le condizioni affinché queste collaborazioni nascano e si consolidino nel tempo. Un grazie di vero cuore va a Aimet Energia Etica e a Confcommercio per il sostegno dato e alla signora Daniela Giulianelli: grazie alla sua generosità piazza XXV Aprile avrà dei bellissimi addobbi natalizi”.

“Anche quest’anno – ha dichiarato l'assessore Sara Pierucci - abbiamo un calendario natalizio ricco di eventi culturali che spaziano dalle mostre lungo via Garibaldi e alla Rocca, con la terza edizione di 'Presepe d'Autore' e la bellissima mostra 'La Fratta di Adriano'. Ci saranno concerti di musica classica e corale al museo di Santa Croce con il Chorus Fractae Ebe Igi e la Nuova Scuola Popolare di Musica. Torna il tradizionale concerto della Banda Città di Umbertide e la rassegna 'Natale tra Umbria e Toscana' del Museo Diocesano di Città di Castello con la scuola di musica 'I Concertisti'. Senza dimenticare le presentazioni di libri. Tutto ciò è reso possibile dai tanti professionisti umbertidesi che mettono si mettono a disposizione per la loro città”.

Città di Castello/Umbertide

06/12/2022 12:13

Redazione