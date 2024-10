Elezioni regionali, Gubbio Futura presenta i candidati Cicci e Staffaroni. "Giovani e competenti"

Punta tutto su Jacopo Cicci e Sara Staffaroni Gubbio Futura, la coalizione che nelle ultime elezioni amministrative eugubine ha sostenuto la candidatura a sindaco di Leonardo Nafissi, e che nelle imminenti regionali per l'Umbria intende impegnarsi a sostegno dell'elezione di Stefania Proietti, nella lista Civici Umbri. "Siamo qui per dare alla città la nostra proposta, perchè vogliamo essere coerenti con il percorso che abbiamo fatto in questo primo anno di attività, ponendoci tra i fondatori del movimento dei Civici Umbri – ha spiegato Leonardo Nafissi durante la presentazione dei candidati, nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso – Il nostro obiettivo è quello contribuire alla vittoria del centrosinistra. Sono consapevole che la mia candidatura possa aver provocato delle lacerazioni nell'area progressista. Da qui, anche la mia disponibilità a fare un passo indietro. Ho cercato di far capire a tutti – ha sottolineato ancora Nafissi - che se la mia candidatura fosse stata troppo ingombrante, ero pronto a tirarmi indietro. E oggi, infatti, ci troviamo a lanciare le nostre proposte alternative. In due partecipate assemblee e in maniera democratica abbiamo individuato due figure giovani e competenti da offrire alla città. Due figure ben compenetrate dal punto di vista delle competenze". Dello stesso avviso la consigliera comunale eugubina Federica Cicci: "Siamo di fronte – ha detto - a due persone che nella loro vita, nello studio, nel lavoro hanno dimostrato quanto sono competenti, professionali e credibili. Rappresentano l’unica vera alternativa di tutto il territorio". A sposare la candidatura di Cicci e Staffaroni anche Giorgia Gaggiotti: "Avevo un sogno: che i giovani potessero avere accesso alla politica, senza tutti quegli ostacoli che ho incontrato io. Oggi posso dirmi orgogliosa del cammino fatto e auguro a Jacopo, Sara e a tutti noi l'elezione in consiglio regionale". Parola dunque a Jacopo Cicci, il quale nel ringraziare Gubbio Futura per la fiducia accordata e Nafissi per aver guidato il movimento in un periodo non facile, ha spiegato i temi su cui intenderà concentrarsi: sanità, giovani, sviluppo economico, innovazione e mondo delle aziende. "Questi sono i temi che mi stanno più a cuore – ha dichiarato Cicci - Dare voce ai territori è la nostra priorità. Nella lista dei Civici Umbri c’è la proposta di rivedere le riforme istituzionali e creare una "Umbria policentrica". Ora siamo in un’unica circoscrizione che tuttavia favorisce solo i grandi centri. Dobbiamo invece far sì che tutti possano partecipare alla vita regionale. Mi sono messo in politica con spirito di servizio e lo faccio perché ho un sogno, un obiettivo che è quello di non darla vinta al disfattismo, a chi ti fa credere che non si possono cambiare le cose. Le cose le cambiano le "minoranze profetiche", piccoli gruppi che contro la maggioranza, sembrando anche pazzi, hanno poi cambiato davvero le cose". A confermare il proprio impegno per le regionali e in particolare sui temi legati alla sanità pubblica e universale e alle infrastrutture la candidata Sara Staffaroni: "La politica deve tornare a stare tra le persone – ha sottolineato, invitando ad andare a votare - Non bisogna essere disfattisti, ma ripartire dalla semplicità della politica. Sappiamo quanto siano importanti queste elezioni per il futuro dell'Umbria e la nostra è una grande responsabilità. Ci mettiamo la faccia e vogliamo restare uniti, tutti insieme, e in mezzo alle persone. Vogliamo impegnarci per la comunità".

Gubbio/Gualdo Tadino

24/10/2024 17:54

Redazione