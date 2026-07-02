Gubbio: nasce il Festival Geo-Logica

Nasce a Gubbio un grande appuntamento culturale che utilizza la storia della Terra come lente d'ingrandimento per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità contemporanee: Geo-Logica. Il racconto della Terra, che intreccia il rigore della ricerca alle più urgenti sfide ambientali del pianeta. Le montagne di San Francesco è il titolo della prima edizione di questo originale festival della geologia: due giorni di incontri, il 18 e il 19 luglio 2026, negli spazi dell’ex Monastero di San Benedetto. Al centro della manifestazione una serie di lezioni divulgative con geologi, fisici, speleologi, paleontologi e naturalisti dimostreranno come lo studio del passato profondo offra i modelli per interpretare i mutamenti climatici in corso e gli scenari futuri della vita sulla Terra. L’evento sarà preceduto, nella serata del 6 luglio, da un'anteprima d’autore con protagonista il geologo e divulgatore Mario Tozzi, che porterà sul palco del Teatro Romano di Gubbio “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”. Sarà Marco Menichetti, professore all'Università di Urbino e figura chiave nello studio, nella ricerca e nella valorizzazione della Gola del Bottaccione, a inaugurare ufficialmente il ciclo di incontri divulgativi all'ex Monastero sabato 18 luglio alle 17.00 con la lezione Leggere le rocce. Fra i protagonisti del festival la professoressa Angela Baldanza (Grand Tour del Quaternario), docente per i corsi di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Geologiche e Scienze Biologiche presso dell’Università degli Studi di Perugia, Tullio Bernabei (Universo buio: viaggio nelle grotte del mondo), uno dei maggiori speleologi a livello mondiale, Antonio Brunori (Come le foreste hanno plasmato il pianeta Terra), segretario generale PEFC Italia, l’organizzazione deputata alla protezione delle foreste italiane e alla promozione della loro gestione sostenibile. Sabato 18 luglio sarà dedicato uno spazio d’eccezione all’esplorazione spaziale con Luca Perri, astrofisico dell’Osservatorio di Merate e del Planetario di Milano e Emilio Cozzi, giornalista, autore e conduttore di “Countdown – Dallo Spazio alla Terra”, in onda su Sky TG24. Il programma include speciali visite guidate alle mostre Extinction – Dinosauri in carne e ossa e Umani, due percorsi didattici ed espositivi curati dal naturalista e paleontologo Simone Maganuco. Domenica 19 sarà dedicato un focus particolare a Gubbio e al mondo appenninico con le testimonianze di Fernanda Faramelli Clementi (Memorie eugubine dal Bottaccione), direttrice del Laboratorio “Gola del Bottaccione Archivio della Terra” e di Jacopo Angelini (L'Appennino e le aquile: un legame antichissimo), referente del WWF Marche Concluderà il Festival Stefano Tosti, geologo e divulgatore che da decenni promuove convegni, seminari ed eventi scientifici dedicati in modo specifico alla Gola del Bottaccione. Geo-Logica propone anche laboratori didattici e attività a cura di Simone Maganuco e dell’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, riservate al pubblico generalista e alle famiglie, per avvicinare la scienza a tutti e generare una nuova consapevolezza ambientale.

Gubbio/Gualdo Tadino

02/07/2026 11:34

Redazione