Il Consorzio Turistico Gubbio Alta Umbria (GAU) all’Italian Bike Festival

Il Consorzio Turistico Gubbio Alta Umbria (GAU) ha partecipato dal 5 al 7 settembre all’Italian Bike Festival di Misano Adriatico, il principale evento nazionale dedicato al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile. Una vetrina strategica per portare all’attenzione del pubblico e degli operatori l’esperienza e le progettualità avviate nel territorio di Gubbio e dell’Alta Umbria. All’interno dello stand istituzionale, il Consorzio ha presentato la Granfondo del Montefeltro, la manifestazione ciclistica in programma il 12 ottobre 2025 con partenza e arrivo a Gubbio. Un evento che attraversa paesaggi suggestivi tra Umbria e Marche, tra borghi medievali, colline e scorci naturali di rara bellezza. La Granfondo non è solo una gara sportiva, ma rappresenta un volano di promozione territoriale, capace di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. «La bicicletta è il mezzo ideale per scoprire il nostro territorio – ha dichiarato Gloria Margaret Pierini, Presidente del Consorzio –: dai paesaggi verdi alle città d’arte, dai sentieri immersi nel silenzio alle tradizioni enogastronomiche. La Granfondo del Montefeltro unisce sport, cultura e natura in un’unica esperienza.» Durante il Festival, la Presidente è intervenuta al talk “Pedalando il cambiamento: donne che guidano il futuro del cicloturismo e del ciclismo urbano”, portando l’esperienza di Gubbio e dell’Alta Umbria come esempio di destinazione emergente nel panorama cicloturistico nazionale. «Il cicloturismo è un settore in forte crescita – ha spiegato Pierini – e rappresenta un’opportunità concreta per territori come il nostro. In Alta Umbria stiamo lavorando alla creazione di una rete cicloturistica strutturata, con percorsi segnalati, servizi bike-friendly e operatori turistici pronti ad accogliere cicloturisti di ogni livello: dall’amatore al gravelista, dal mountain biker allo sportivo più esperto. È un turismo lento, sostenibile, rispettoso dell’ambiente e con un impatto positivo sull’economia locale.»

Gubbio/Gualdo Tadino

08/09/2025 16:57

Redazione