Terracomunica, a Gubbio: sabato sera, finale con Patrizio Paoletti (ore 21.00)

“Storie, incontri e riflessioni di una vita”, di questo parlerà Patrizio Paoletti, grande esploratore del potenziale umano, sabato sera, alle ore 21.00, alla Sala dell’Arengo – Palazzo dei Consoli. Paoletti si muove tra i rigidi confini delle neuroscienze e la visione pedagogica dell’educazione, offrendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere noi stessi e la società che ci circonda. Noto a livello internazionale come mentore e autore del bestseller mondiale OMM – The One Minute Meditation (tradotto in 12 lingue), Paoletti guiderà il pubblico alla scoperta di strumenti pratici per coltivare l’ecologia interiore, primo vero passo verso una reale sostenibilità sociale. Un altro punto di vista sui “confini” che è stato declinato, in questa settimana della sostenibilità, sotto tanti e diversi punti di vista. Domani, si parlerà di spazi urbani, transizione energetica e sfide generazionali, tematiche proposte da Terracomunica per sollecitare una riflessione e stimolare responsabilità sociale e benessere collettivo, attraverso un fitto dialogo tra esperti e comunità.

Lo spazio urbano e la rigenerazione

Il programma di venerdì alle ore 15.30 a Palazzo dei Consoli prevede il panel “Limiti e potenzialità dello spazio urbano” (patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Perugia). Questo incontro mette al centro la vita delle persone attraverso il disegno delle città. Il dibattito vedrà il confronto d'eccezione tra l’ingegnere Sara Baroni (fondatrice di Oxigenio, esperta di rigenerazione e modelli organizzativi sistemici), Virna Venerucci (presidente dell’Ordine degli Architetti di Perugia, esperta in valutazione ambientale strategica e urbanistica ambientale) e Filippo Pagliani (co-fondatore di PARK, architetto impegnato in una ricerca progettuale che unisce rigenerazione urbana, sostenibilità e benessere). La giornata di venerdì proseguirà esplorando i confini del territorio e della scienza. Alle ore 18.30 si terrà il dibattito sulla rigenerazione energetica dei Comuni con Marco Marchetti, Mauro Magrini, Spartaco Capannelli, Paolo Polinori e Simona Bigerna (modera Silvia Malacchi), mentre alle 21.00 lo zoologo Stefano Vanin svelerà i segreti dell'entomologia forense.

I giovani tra transizione reale e sfide digitali

Sabato il festival si concentra sulle nuove generazioni. Dopo l'apertura pomeridiana delle 15.30 con Silvana Piersanti dedicata al micro-mondo urbano, alle ore 17.00 i riflettori si accendono sul ventenne attivista e divulgatore Edoardo Ventafridda (fondatore di GiovaniBlu e co-host de “Il Professore e l’Attivista”). Con la sua provocazione “(Quasi) Tutto Quello che Sai sulla Transizione Energetica è Falso!”, Ventafridda scuoterà il pubblico per dimostrare che il futuro del pianeta si decide sul territorio della provincia italiana.

Unione intergenerazionale

Successivamente, lo spazio si fa anche unione intergenerazionale: a partire dalle ore 17.00 i prati del Parco del Teatro Romano si animeranno con la magia di Ventomania by Night, il suggestivo volo di aquiloni curato dal Gruppo Aquilonisti Eolo Gubbio. Alle 18.30, si tornerà invece a Palazzo dei Consoli per il talk “Confini Digitali”, un profondo momento di riflessione sull'impatto dei social e dei family influencer. Federica Giannotta di Terre des Hommes guiderà la discussione svelando i dati dell'Osservatorio sullo sfruttamento digitale dei minori; un’analisi che vedrà anche gli importanti contributi della dirigente scolastica Francesca Pinna, sul ruolo della scuola tra reale e virtuale, e della psicologa Roberta Mascioni, incentrato sulle dinamiche relazionali tra genitori e figli amplificate dagli schermi.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/06/2026 13:09

Redazione