Umbertide, la denuncia del PD sullo stato di parco ranieri: “Sempre più nel degrado, è una vergogna”. Presentata interrogazione

“Il Parco Ranieri è sempre più nel degrado”. Si riassume forse con questa frase la nota stampa a firma del partito democratico di Umbertide diffusa in queste ore, dopo un’altra interrogazione presentata dai consiglieri dem su uno spazio di città già dibattuto più volte anche nei passati consigli comunali. “Sono anni che quello che un tempo si poteva considerare un progetto in armonia con l’ambiente circostante viene abbandonato a se stesso. All’interno del parco – dice il PD - si trovano il teatro all’aperto ( circa 1000 spettatori a sedere), la grande piazza con gazebo utilizzata per manifestazioni e spettacoli e diverse postazioni di giochi per bimbi. Tutto questo è in preda all’incuria più totale, è una vergogna e soprattutto una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini. Forse la nostra è una Amministrazione che non ha a cuore la propria città.” Le forze dell’ordine anche a seguito dei numerosi fatti di cronaca, che hanno interessato l’area negli ultimi anni, avranno attivato sicuramente più controlli in zone come queste più frequentate dai ragazzi e dai cittadini, ed è un fatto importante anche per la percezione della sicurezza stessa che hanno gli umbertidesi. “Ma – si legge nella nota PD – Insieme ai controlli occorre aver cura dei beni comuni, del patrimonio pubblico, a partire dai luoghi di maggior aggregazione della città. Dove c’è degrado e incuria prima o poi arrivano anche vandalismo e delinquenza e per questo – si legge nel comunicato – con questa interrogazione chiediamo al Sindaco se l'Amministrazione abbia contezza della situazione di degrado in cui versa il Parco Ranieri, principale area verde/attrezzata del centro cittadino; vorremmo poi sapere quali interventi ha programmato l'Amministrazione comunale per restituire dignità al Parco e per mettere in sicurezza l'area, tornando a farlo essere punto di riferimento per gli umbertidesi.”

Città di Castello/Umbertide

14/08/2025 19:15

Redazione