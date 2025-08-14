Skin ADV

Carabinieri: attività capillare dell’Arma nella Provincia di Perugia nella giornata di Ferragosto

Carabinieri: attività capillare dell’Arma nella Provincia di Perugia nella giornata di Ferragosto

Nel periodo estivo ed in particolare nella giornata di Ferragosto, tempo di riposo e vacanze, i Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, dei reparti speciali e delle articolazioni del Gruppo Forestale di Perugia, garantiscono la loro costante presenza sul territorio incrementando i servizi preventivi nelle zone sensibili del Capoluogo e dell’intera Provincia, al fine di garantire a tutti i cittadini il sereno trascorrere delle Festività.

In particolare, i nove Comandi Compagnia della Provincia, mediante le Stazioni dipendenti, i Nuclei Radiomobili impegnati in servizio di pronto intervento ed il prezioso supporto sul capoluogo delle Squadre d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, esprimeranno decine di servizi distribuiti su tutto l’arco della giornata.

Le zone di maggiore interesse, sulle quali si concentrerà la proiezione esterna dell’Arma saranno:

  • le aree della “movida” sulla città di Perugia, nonché i suoi maggiori snodi stradali. Continueranno senza soluzione di continuità i controlli straordinari presso la Stazione ferroviaria di Fontivegge come da Ordinanza del Prefetto istitutiva dell’area a vigilanza rafforzata;

  • il litorale del lago Trasimeno, ove si registra un elevato flusso di turisti nelle sue più rinomate località. Tra l’altro la sicurezza dei bagnanti e della navigazione sarà assicurata, specialmente nella fascia pomeridiana, dall’attività della motovedetta dei Carabinieri di Città della Pieve, natante dedicato al pattugliamento delle acque del Trasimeno;

  • i siti interessati dal turismo religioso, fenomeno che interessa particolarmente la Provincia, con particolare riguardo all’elevato afflusso di pellegrini nella città di Assisi e Cascia;

  • le tante altre città di questo splendido territorio che attirano normalmente un consistente numero di turisti per le loro bellezze storico-paesaggistiche, citandone solo alcune, Spoleto, Todi, Città di Castello, i borghi del folignate e tanti altri;

Ancora, una particolare intensificazione dei controlli interesserà tutte le principali vie di comunicazione della provincia, per garantire la sicurezza della viabilità, con particolare riferimento al rispetto delle norme del codice della strada per la conduzione degli autoveicoli: massima attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Anche i piccoli centri e le loro frazioni saranno presidiati dalle Stazioni Carabinieri per prevenire reati contro il patrimonio nelle abitazioni o altre tipologie di reato, con particolare riguardo al fenomeno delle truffe agli anziani, i quali spesso, proprio nella stagione estiva, sono più soli ed esposti all’azione di malintenzionati.

All’Arma territoriale si affianca la preziosa opera dei reparti speciali, i quali, nella giornata di Ferragosto, svolgeranno specifiche attività preventive nei settori di loro competenza. In particolare i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si dedicheranno al controllo della somministrazione dei cosiddetti “cibi da strada”; i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro effettueranno attività ispettive all’interno di bar e ristoranti per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; i Nuclei Forestali dipendenti dal Gruppo Forestale di Perugia, infine, attueranno un’importantissima attività di vigilanza prevenzione incendi, fondamentale per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e naturalistico della provincia.

Un impegno dell’Arma sul territorio che da continuità, anche in questo periodo, alla quotidiana e coordinata azione delle Forze dell’Ordine a tutela della collettività.

 

Perugia
14/08/2025 19:01
Redazione
14/08/2025 18:59 | Costume
Donazione della Santa Spina, Montone celebra la preziosa reliquia e la sua storia. La rievocazione storica è in programma nel borgo da domenica 17 a domenica 24 agosto
In occasione della tradizionale rievocazione storica della Donazione della Santa Spina, in programma a Montone dal 17 al...
Leggi
14/08/2025 18:56 | Attualità
Gubbio, Parco Ranghiasci chiuso da lunedi 18 Agosto per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti. Da Settembre al via i lavori di riqualificazione
Parco Ranghiasci, qualcosa finalmente si muove nel concreto. E delle ultime ore difatti l`ordinanza comunale che annunci...
Leggi
14/08/2025 15:38 | Cronaca
Città di Castello, novità sul "caso" della scomparsa di Kameleddine Haj Mabrouk: dalla Giordania comunicano il rilascio del 22enne. La famiglia lo attende in Italia
Sembrano arrivare buone notizie per Kameleddine Haj Mabrouk, 22enne tunisino ma residente a Città Di castello sin da bam...
Leggi
14/08/2025 12:13 | Cultura
Gubbio No Borders. Al Teatro Romano Tony Esposito omaggia Pino Daniele
A Gubbio cresce l`attesa per uno degli appuntamenti clou del festival No borders. Sabato 16 agosto, al Teatro Romano a...
Leggi
14/08/2025 12:10 | Attualità
La presidente Proietti accoglie bambino di Gaza. Verrà curato all'ospedale di Perugia
"L`Umbria è, e sarà sempre, in prima linea nell`accoglienza, nell`aiutare e nel difendere chi soffre e chi ha avuto la s...
Leggi
13/08/2025 14:57 | Costume
Gubbio, al Teatro Romano arriva Paolo Crepet e "Il reato di pensare"
Domenica 17 Agosto 2025 il Teatro Romano di Gubbio si prepara ad accogliere uno degli intellettuali più amati e influent...
Leggi
13/08/2025 14:29 | Cultura
Alle 21 speciale Tg Plus con intervista esclusiva a Eugenio Finardi, in concerto a Piazza Grande il 28 Agosto per il Gubbio Doc Fest
Per festeggiare cinquant’anni dal suo primo album e il suo nuovo disco intitolato “Tutto”, Eugenio Finardi torna in tour...
Leggi
13/08/2025 13:05 | Cronaca
Mistero sulla scomparsa in Giordania del 22enne Kameleddine Haj Mabrouk, residente a Città di Castello. Da domenica la famiglia non ha più notizie. Sul caso Questura e Commissariato tifernate
Non si hanno più notizie da domenica 10 Agosto di Kameleddine Haj Mabrouk, 22enne nato in Tunisia ma residente a Città D...
Leggi
12/08/2025 19:24 | Sport
Gubbio, lunedi 18 Agosto alle 20 in Piazza S.Giovanni la presentazione ufficiale "Con tutto l'amore che ho". Sul mercato si stringe per un attaccante
Serie C: con la rosa al novanta per cento pronta, il Gubbio cerca di stringere per inserire un attaccante d`esperienza n...
Leggi
12/08/2025 19:19 | Politica
La Presidente dell' Assemblea dell'Umbria Sarah Bistocchi ricorda Sant'Anna di Stazzema: "Il tempo non cancella indignazione e dolore"
La presidente dell`Assemblea legislativa dell`Umbria Sarah Bistocchi ha ricordato la strage di Sant`Anna di Stazzema. "I...
Leggi
Utenti online:      618


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv