Giallo Natale, atto III: dal 27 Al 29 Novembre il MiniFestival del brivido torna a Gubbio. Al centro sempre il "True crime" tra Mostro di Firenze, casi di Perugia e Garlasco, Lovecraft e i misteri tra USA e Italia

Non c'è due senza tre, anzi, non c'è primo o secondo atto senza una trilogia. Dicembre è alle porte e calano le tenebre su Gubbio dal 27 al 29 novembre con l'avvento di “Giallo Natale. Minifestival del giallo, mystery, horror” per una terza edizione piena di ospiti d'eccezione per serate che intreccieranno labirinti, specchi, immaginari e indagini relative ad alcuni dei più rinomati “Cold case” contemporanei. Si, perchè resta proprio il “True crime” il cuore della manifestazione sempre curata da Giulia Ciarapica e promossa da Comune di Gubbio, Biblioteca Sperelliana e dall'associazione “I Misteri di Gubbio”, con il contributo di numerosi partner(Sezione Soci Coop, Euristica, Cooprogetti, Noleggi Martinelli, Il Garden e Libreria Fotolibri). Un autentico viaggio, sia temporale che geografico, a bordo di una immaginifica “Delorian del brivido”, tra casi di cronaca irrisolti più lontani nel tempo ad altri più recenti fino ad arrivare ad efferati delitti il cui eco da oltreoceano arriva sino al nostro Continente, per serate d'autore sempre accompagnate da richiami letterari e momenti di puro intrattenimento.

Si parte Giovedi' 27 Novembre alle 21.15 alla Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana con un caso lontano nel tempo, controverso ma che ancora oggi fa parlare di sé: il Mostro di Firenze arriva a Giallo Natale con il giornalista Roberto Taddeo che, assieme a Giulia Ciarapica, parlerà del volume “Il labirinto del Mostro di Firenze” sondando diciassette anni di omicidi e più di cinquanta indagini. Un viaggio cupo e avvincente in cui si fondono scienza e indagini, esoterismo e vita rurale toscana, voyeurismo ed eversione nera, offrendo una chiave per esplorare gli insondabili misteri che ancora avvolgono la saga criminale più controversa della storia italiana. L'evento è gratuito, senza prenotazione con ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdi 28 Novembre sempre alle 21.15 alla Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana arriva “Delitti allo specchio: i casi di Perugia e Garlasco a confronto”, titolo dell'omonimo libro scritto da Roberta Bruzzone e Valentina Magrin. E proprio Valentina Magrin, specializzata in analisi delle fonti documentarie e giornalismo investigativo, sarà ospite del MiniFestival eugubino per condurre il pubblico in un viaggio quanto mai attuale e che coinvolge uno dei casi più discussi degli ultimi mesi, tornato in vita dopo anni, quello dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco mettendolo a confronto con il caso di Perugia, che vide coinvolta la giovane Meredith Kercher. Due storie per molti versi speculari: le loro vite, ma soprattutto le loro morti, si specchiano a vicenda sotto molteplici aspetti che saranno esplorati nel corso della serata. Con Valentina Magrin saranno sul palco Giulia Ciarapica e Giovanna Pietrini. Anche in questo caso l'evento è gratuito, senza prenotazione con ingresso libero fino ad esaurimento posti

E se il numero 3 è la chiave di volta dell'edizione 2025, il terzo e ultimo giorno presenta tre appuntamenti di spicco per chiudere in grande stile la terza edizione del MiniFestival: Sabato 29 Novembre l'incipit è alle 15 sempre dalla Biblioteca Sperelliana con la sfida letteraria "Profondo Giallo - Sfida all’ultimo Quizzote“, generata dalla collaborazione tra “I Misteri di Gubbio“ e "Don Quizzote", il game show ideato da Capa e Cape (alias Gianluca Capacciola e Sebastiano Ramacci). Due team, composti da studenti dell’IIS Cassata-Gattapone di Gubbio (indirizzi Biologico, Informatico, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo) e del Liceo Casimiri di Gualdo Tadino (Liceo Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate e Linguistico) si sfideranno attraverso una serie di giochi per dimostrare la loro conoscenza del genere letterario protagonista del Festival, con particolare attenzione a "Il cane di terracotta" di Andrea Camilleri, di cui ricorre il centenario della nascita. La sfida letteraria peraltro sarà ripresa dall'emittente televisiva regionale TRG e sarà successivamente trasmessa sul canale 13 del digitale terrestre

Quindi alle 18 sempre alla Sala Ex Refettorio della Sperelliana il MiniFestival subirà una mutazione, passando dal “True crime” alla letteratura horror: Salvatore Santangelo, curatore del saggio “Yog-Sothothery. Oltre la soglia dell'immaginario di H.P. Lovecraft” assieme a Giovanna Pietrini farà immergere i presenti nell’opera del celebre scrittore di letteratura “Weird”, in occasione del centotrentacinquesimo anniversario della sua nascita. Lovecraft accompagna da sempre gli incubi dei suoi lettori e nell'edizione 2025 di “Giallo Natale” le sue oniriche, stranianti e macabre storie rivivranno per celebrare il genio letterario di uno dei più grandi scrittori di sempre del filone dell'orrore. Sia “Profondo Giallo” che l'incontro dedicato a Lovecraft sono gratuiti, senza prenotazione e con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

E poi, il gran finale: alle 21.30 nello scenario del Centro Servizi Santo Spirito invece arriva “Indagini nel mistero, dall'America all'Italia” con Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, autore di volumi che sono divenuti in poco tempo best sellers rinomati del genere nonchè ideatore e autore di “Indagini”, ai primi posti delle classifiche dei podcast e conduttore di celebri programmi tv Rai come “Delitti in famiglia” e “Il caso”. Nazzi, ora in liberia con “Predatori”, assieme a Giulia Ciarapica guiderà il pubblico nel mondo dei serial killer americani e nell’universo dei misteri che hanno accompagnato la cronaca nera italiana. Indagheremo il male dai mille volti, tutti diversi e allo stesso tempo molto simili, anche a decine di migliaia di km di distanza, e potremo farlo assieme a chi, il male, l’ha analizzato, studiato e, forse, in gran parte capito. L'evento è a prenotazione obbligatoria ed è andato “Sold Out” ma c'è ancora la possibilità di iscriversi alla lista d'attesa, che non garantisce la possibilità effettiva di prenotazione: difatti, solo qualora alcuni posti dovessero liberarsi a seguito di disdette o annullamenti, le persone iscritte in lista verranno contattate direttamente per la possibilità di completare l’acquisto del biglietto disponibile. Chi non ha effettuato la prenotazione potrà dunque partecipare solo se rimarranno posti liberi dopo l’ingresso di tutti i prenotati.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/11/2025 14:00

Redazione